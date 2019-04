Prefeitura de Parintins prepara homenagem em alusão ao Dia Mundial do Autista

Para o Dia Mundial da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Prefeitura de Parintins prepara uma programação para ser realizada no dia 2 de abril com uma tarde recreativa às 15h em local a ser definido. No dia 1°, porém, ocorrerá uma palestra às 18h30min no Centro do Idoso Pastor Lessa, no bairro Itaúna II. Em reunião na quarta-feira (27), comandada pela secretária da Semasth Zeila Cardoso, no auditório do CREAS, foram discutidos assuntos referentes à programação e também demais atividades de apoio ao autista.

O projeto da hidroterapia como alternativa para o desenvolvimento neuropsicomotor e social direcionado a crianças e adolescentes com TEA esteve na pauta de discussão, como também a emissão da carteira do autista. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) será a responsável pela emissão do documento. A partir de quinta-feira (28), duas funcionárias da Semasth irão atender os interessados em solicitar a carteira do autista.

Os pais irão preencher um formulário e terão que levar documentos dos filhos como: laudo médico, certidão de nascimento, cartão do SUS, CPF (se tiver), comprovante de residência, telefone para contato e duas fotos 3X4. Para os pais ou responsáveis são exigidos RG, CPF, comprovante de residência e telefone de contato. Parintins tem 53 alunos com autismo matriculados na rede pública de ensino.

O TEA é caracterizado por déficits na comunicação, na interação social e interesses restritos para atividades diárias. A pessoa autista apresenta comportamentos repetitivos, estereotipados e um repertório restrito de interesses e atividades as quais interferem no desenvolvimento físico e psicológico.

