Prefeitura de Parintins promove 162 consultas com médicos especialistas no final de semana

As consultas com médicos especialistas realizadas pela Prefeitura de Parintins no final de semana, na Policlínica Padre Vitório, atenderam 162 pessoas. O município, que é referência no interior do Estado em medicina especializada, proporcionou 59 atendimentos em mastologia com o médico Sebastião Marden, Armanda Pessoa com 14 consultas em ginecologia e o neuropediatra Francisco Tussolini atendeu 89 crianças.

O médico pediatra Francisco Tussolini ressaltou a necessidade das ações especializados da Prefeitura que dispõe da neuropediatria, um dos serviços mais requisitados na capital do estado e em todo o Amazonas. “A fila por essa especialidade é imensa em Manaus e hoje conseguimos trazer esse serviço à Parintins por meio dessa disposição significativa do município para a população local”, ressaltou.

A diretora da Policlínica Padre Vitório, Silvia Oliveira, ressaltou a qualidade do serviço e a estrutura disponibilizada pela Prefeitura de Parintins e Secretaria de Saúde para que a população esteja bem assistida. “Você que está necessitando de um atendimento especializado, procure primeiramente a unidade mais próxima a sua residência que você será encaminhado para o PAC para agendamento”, explicou.

Por sua vez, o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, reitera a atuação única da Prefeitura de Parintins no interior do Estado em ampliar os serviços especializados a população. “Além das consultas realizadas na Policlínica Padre Vitório, temos diariamente o Ambulatório Municipal de Especialidades que também conta com uma gama de profissionais para o atendimento qualificado”, destacou.

SECOM