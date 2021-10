Prefeitura de Parintins promove atendimento médico especializado em Neuropediatria e Mastologia durante fim de semana

A Prefeitura de Parintins promoveu durante o sábado (23) e domingo (24), na Clínica Padre Vitório, cerca de 100 atendimentos voltados para crianças com o médico neuropediatra Dr. Francisco Tussolini e mais de 40 consultas com o médico mastologista Dr. Mardem, dentro da programação do Outubro Rosa que visa intensificar os cuidados com a saúde da mulher.

A ação realizada através da Secretaria de Saúde do município busca dar atenção às famílias com crianças com necessidades especiais e garantir atendimento e cuidado com a saúde da mulher parintinense através do medico mastologista, que estuda, diagnostica e trata as doenças das mamas.

“São pessoas que deveriam ser encaminhadas ou transferidas para Manaus para realizarem atendimentos, mas esse olha diferenciado do prefeito Bi Garcia de trazer o profissional para o município de Parintins e realizar o atendimento aqui na nossa cidade. Aqui na nossa casa facilita muito. Então esses são os investimento que estamos fazendo par melhorar cada vez mais os atendimento de saúde do nosso município”, afirma o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues.

Entre as 100 famílias atendidas pelo médico neuropediatra Francisco Tussolini está a da aposentada Rosaria Viana, moradora do Residencial Parintins. Ela tem um neto de três anos de idade com necessidades especiais. “É muito bom, né? Hoje em dia para conseguir uma consulta particular a gente tem que ter condições, dinheiro pra pagar. E hoje favorece muitas coisas boas para essas crianças, principalmente para o meu neto que precisa ser acompanhado por ele. E eu agradeço a Deus e ao médico por atender essas crianças”, diz a avó contente com o atendimento do final de semana.

Secom

Foto: Pitter Freitas