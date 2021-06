Prefeitura de Parintins promove mais 300 consultas oftalmológicas esta semana

Nesta semana, a Prefeitura de Parintins, em parceria com a fundação Piedade Cohen, promove mais 300 atendimentos oftalmológicos no município. As consultas são mensalmente agendadas nas unidades básicas de saúde dos bairros, beneficiando a população carente. Os procedimentos são feitos na Clínica de Olhos Parintins.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, durante as consultas, os pacientes que apresentam necessidade de cirurgia de catarata ou pterígio são inscritos para possível participação em futuras jornadas de cirurgia.

No começo de maio, a Prefeitura de Parintins realizou jornada de pterígio e catarata. O prefeito Bi Garcia anunciou que possivelmente no mês de julho poderá acontecer outra jornada no município, diminuindo a necessidade.

