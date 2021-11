Prefeitura de Parintins promove nova edição da corrida Novembro Azul

A campanha Novembro Azul, que busca o rastreamento do câncer de próstata e demais doenças que afetam o sexo masculino, encerra neste domingo, dia 28, com a Corrida Novembro Azul que acontecerá a partir das 6h30 da manhã com concentração em frente à Catedral do Carmo. A corrida será aberta a homens e mulheres e não necessita de inscrição para participar.

O evento esportivo será dividido em duas categorias: a dos atletas com premiação para os três primeiros colocados e troféu para aqueles que irão prestigiar sem o caráter competitivo.

Segundo a enfermeira Patrízia Farias, a corrida também simboliza o sucesso que foi a campanha com grande número de homens procurando as unidades de saúde para consultas e exames. “Mas deixamos um recado para você homem a partir dos 45 anos que ainda não procurou atendimento, procure a unidade de saúde mais próxima e receba todas as orientações possíveis”, relembrou.

Secom