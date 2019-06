Prefeitura de Parintins promove oficina de prevenção à gravidez na adolescência

A Prefeitura de Parintins iniciou nesta quinta-feira, 30 de maio, a oficina para tratar da prevenção à gravidez na adolescência na rede de ensino. A ação que prossegue até esta sexta-feira, no auditório do colégio Batista de Parintins e é uma união de esforços entre as secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.

Além de buscar diminuir os índices de gravidez na adolescência, a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) também está colocada como meta da atividade.

Segundo o vice-prefeito Tony Medeiros, o tema é relevante e justifica a ação conjunta das instituições no município de Parintins. “Quem ama cuida e o prefeito Bi Garcia se preocupa com os mínimos detalhes das políticas públicas. Ele se preocupa não apenas com os idosos, mas também com as mulheres, crianças e outros públicos”, enfatizou.

A subsecretária de Saúde, Daízes Pimentel, ressaltou que os índices de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis entre jovens têm aumentado e isso traz a necessidade de maior esforço e atenção da administração. “Os índices são crescentes e isso culmina na morte neonatal, falta de pré-natal e outros sérios problemas e isso vamos realizar pelo menos cinco oficinas. Serão pelo menos 180 professores da cidade, interior e profissional de saúde”, descreveu.

De acordo com o secretário de Educação, João Costa, a oficina de integração surgiu na perspectiva de cuidar bem das pessoas. “Faltava essa integração dentro deste entendimento da necessidade de maiores informações a população”.

Márcio Costa/SEMSA/SECOM