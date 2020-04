Prefeitura de Parintins promove teste do pezinho de forma domiciliar

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde através da Nota Informativa N°4/2020 – CGSH/DAET/SAES/MS, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adota estratégias para diminuir o número de puérperas e recém nascidos nas unidades de saúde. Será realizado o teste do pezinho de forma domiciliar como forma de se adequar ao período de quarentena nacional causada pela pandemia de infecção pelo novo coronavírus (SARS-COV-2). A atividade contou nesta terça-feira (14) com apoio do odontomóvel.

A coordenação do Programa Saúde da Mulher e da Criança anuncia que serão realizadas coletas domiciliares nos dias de segunda, quarta e sexta, a partir das 08h da manhã, respeitando o prazo de 48 horas até o quinto dia de vida. Os recém-nascidos que estiverem internados no Hospital Padre Colombo (hospital referência para obstetrícia), a partir de 48h de vida, realizarão a Triagem Neonatal na própria unidade hospitalar.

Segundo a enfermeira Patrizia Farias, o objetivo da triagem neonatal biológica (Teste do Pezinho) é promover o diagnóstico precoce das doenças triadas em todos os recém-nascidos, em fase anterior ao surgimento de sinais e sintomas (fase pré-sintomática), permitindo o tratamento precoce, diminuindo a morbidade, suas sequelas e a mortalidade gerada pelas mesmas.

Em caso de dúvidas, mamães podem entrar em contato com o número (92) 99303-1317.

