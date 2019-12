Prefeitura de Parintins promoveu mais um casamento coletivo

Cerca de 33 casais oficializaram a união com o casamento coletivo civil da Prefeitura de Parintins, nesta quinta-feira (19), no fórum de justiça Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Na solenidade esteve presente o prefeito em exercício Tony Medeiros, a primeira dama do município, Mayra Dias, além de testemunhas e convidados.

Para Tony Medeiros, o trabalho é compromisso com a família. “A Prefeitura de Parintins age com as crianças, com os jovens, com os idosos, e hoje está promovendo o casamento coletivo. O prefeito Bi Garcia se preocupa com essa situação e junto com a Semasth cria oportunidade para os casais oficializarem a união e valorizarem esse bem tão precioso que é a família”, disse.

Entre os 33 casais está o músico Alberto Barbosa e a vendedora Raiane Machado, que vivem juntos há 7 anos. Eles aproveitaram a ação promovida pela Prefeitura de Parintins e casaram. “Era um sonho meu casar com a Raiane, e quando o prefeito anunciou o casamento coletivo nós corremos atrás da documentação e hoje estamos casados”, disse o músico emocionado.

Nos próximos dias a Prefeitura vai promover também o casamento coletivo na religião católica e evangélica. Ao todo, 144 casamentos serão realizadas.

SECOM