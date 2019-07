Prefeitura de Parintins proporciona manhã de lazer aos usuários do Caps no Cantagalo

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

(Foto: Márcio Costa)

Com o objetivo de proporcionar momentos de lazer e entretenimento, a Prefeitura de Parintins, por meio do CAPS II “Adolfo Lourido”, realizou na manhã de sexta-feira, 19 de julho, um passeio para o Balneário Cantagalo com seus usuários. Foram realizadas atividades físicas e recreativas e, ao final, foi servido um lanche para todos.

De acordo com a coordenadora Doricy Ribeiro, os momentos são importantes pois proporcionam benefícios para a saúde. Afirmou que sempre é priorizado o bem estar dos usuários saindo da rotina para desfrutar de ambiente como o Cantagalo.

“Só temos a agradecer as parcerias intersetoriais, tais como: UBS Tia Leó em nome da coordenadora Luzinanda Gomes que disponibilizou a educadora física Isabelle Rolim, SEMED em nome do secretário João Costa por ter nos cedido o ônibus, prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros, ao Secretário de saúde Clerton Florêncio e subsecretário André Acauan por todo o apoio logístico”, finalizou.

SECOM