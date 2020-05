Prefeitura de Parintins prorroga toque de recolher por mais 15 dias

(Foto: Carlos Frazão/JI)

Durante reunião promovida nesta sexta-feira (29), a Prefeitura de Parintins prorrogou o decreto do toque de recolher por mais 15 dias. A medida tem validade até o dia 15 de junho e proíbe a circulação de pessoas nas ruas das 15 às 6h da manhã.

A prorrogação do decreto foi definida em conjunto pelo Município, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Conselho Tutelar e outros órgãos que compõem o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus.

(Foto: Pitter Freitas)

Segundo o prefeito de Parintins, Bi Garcia, nada muda no decreto. O chefe do poder executivo municipal salienta que a manutenção do toque de recolher se dá em decorrência do aumento no número de contaminação.

“A gente está crescendo no número de contaminados porque o município passou a testar mais. O município hoje tem três laboratórios fazendo testes”, pontuou. “A gente recomenda que fiquem em casa, protejam os idosos, protejam todos aqueles que estão no grupo de risco”, acrescentou Bi Garcia.

SECOM

