Prefeitura de Parintins realiza ações de saúde em áreas alagadas

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, Coordenação de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, intensificou desde o início da semana, uma série de ações de saúde nas áreas alagadas do município. O foco principal é promover orientação para prevenção de doenças comuns em áreas tomadas pela água.

Além da entrega de material informativo, são repassadas informações para prevenção do Aedes Aegypti, de doenças diarréicas, depósito de lixo e sobre animais peçonhentos. Aos moradores também são distribuídos kit com hipocloreto de sódio.

Em Parintins, segundo a régua fluviométrica, o rio Amazonas está 03 cm acima da mesma marca de 2009 quando houve a maior cheia de todos os tempos.

Carlos Silva, um dos moradores da rua Coronel Barreto Batista, no Itaguatinga, uma das mais afetadas do município de Parintins, parabenizou o trabalho realizado por dispor de informações importantes para os moradores que estão em situação difícil. Ele informou que a cheia de 2021 tem impressionado todos pela velocidade da subida da água.

Segundo a coordenadora de vigilância em saúde Elaine Pires, a Secretaria de Saúde segue orientação do prefeito Bi Garcia e do secretário Clerton Rodrigues e conta com plano de contingência para a cheia deste ano. “É uma ação conjunta para que possamos trazer as informações em saúde para os moradores dessas áreas. Estaremos em todos os bairros que estão com áreas alagadiças”, ressaltou.

SECOM