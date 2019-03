Prefeitura de Parintins realiza curso de jardinagem e paisagismo

Tweet no Twitter

A oficina foi direcionada primeiramente aos alunos do Ifam, do curso de Meio Ambiente e será aberta à comunidade nos próximos meses

Durante toda semana a Prefeitura de Parintins promoveu curso de jardinagem e paisagismo. O objetivo da ação, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema) ocorre na sede da Sedema e Ibama, para proporcionar qualificação e oportunidade de renda frente ao mercado de trabalho.

O curso de jardinagem capacita neste primeiro momento, os alunos do Instituto Federal e Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) para reformar e manter pequenos jardins e vasos, aprendendo a classificar plantas, identificar e preparar o solo utilizando técnicas adequadas de plantio.

“A oficina ocorre desde segunda-feira com a parte teórica e hoje estamos na parte prática e foi direcionado primeiramente para os alunos do Ifam do curso de Meio Ambiente. É uma primeira experiência e após isso vamos abrir para a comunidade, então mensalmente vamos oferecer o curso para aproximadamente 30, 40 pessoas. O curso é rápido, para profissionalizar e dar uma noção básica de jardinagem e paisagismo para esses alunos”, pontuou o assessor técnico da Sedema, WescleyTavares Dray.

SECOM