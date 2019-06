Prefeitura de Parintins realiza inscrição para torneios esportivos na reinauguração do Cantagalo

A Prefeitura de Parintins através da Semjuv iniciou nesta sexta-feira, 13 de junho, no ginásio Elias Assayag, inscrição de forma gratuita para os torneios esportivos nos naipes masculino e feminino na quadra de areia nas modalidades futebol, futevôlei, vôlei e handbeach. Com premiações em dinheiro, as disputas esportivas fazem parte da programação da reinauguração do Balneário Cantagalo que acontece nesse sábado, 15 de junho.

De acordo com o coordenador de esporte e lazer do município, Jamil Medeiros, a inscrição pode ser feita minutos antes do início do torneio no próprio Cantagalo. A programação festiva inicia às 8h com as disputas esportivas e será abrilhantada com a apresentação da equipe de natação que representará Parintins nos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs, que acontece em Manaus de 17 a 22 de julho, além de shows musicais de Caprichoso e Garantido, Banda dos Top’s, DJ e o Rei do Arrocha Guto Lima.

“Só temos a agradecer o prefeito Bi Garcia pela recuperação desse importante atrativo de cultura, esporte e lazer do parintinense e dos visitantes que ficou abandonado por muitos anos”, destaca a importância da reativação do balneário, Jamil Medeiros.