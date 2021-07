Prefeitura de Parintins realiza mais uma jornada de cirurgia oftalmológica

O município de Parintins promove nesta terça e quarta-feira mais uma jornada de cirurgia oftalmológica, beneficiando 40 pacientes de catarata e pterígio (carne crescida). Os procedimentos acontecem em parceria da Prefeitura de Parintins e a Fundação Piedade Cohen.

De acordo com o médico oftalmologista Marcos Cohen serão 25 cirurgias de catarata e 15 cirurgias de pterígio. Segundo ele, seguindo entendimento com prefeito Bi Garcia, serão realizados pelo menos 40 procedimentos cirúrgicos a cada dois meses. “Será um benefício enorme para a população. Algo continuo. É um investimento que a Prefeitura está fazendo e avançando nos projetos feitos pelo município e carimbado por nós”, ressalta.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, lembra que, com os números em queda referentes à pandemia da Covid-19, importantes investimentos estão sendo retomados. “A gestão do prefeito Bi Garcia volta a realizar os procedimentos cirúrgicos dentro de Parintins. Tivemos aí um ano em que não podemos realizar essas cirurgias, mas agora com os números em queda e avançando com a vacinação é possível retomar”, salienta.

