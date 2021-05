Prefeitura de Parintins realiza neste sábado, dia 8, o Show de Prêmios do dia das mães 2021

A Prefeitura de Parintins promove neste sábado, dia 8 de maio, a 12ª edição do Show de Prêmios do Dia das Mães. Ao contrário das últimas edições do evento que lotavam o Bumbódromo para concorrer a geladeiras, TV de LED, bicicletas elétricas, motocicletas e outros prêmios, neste ano o sorteio será transmitido pelas emissoras de rádio do município e pela página da Prefeitura de Parintins no Facebook a partir das 9h da manhã.

Neste ano, o sorteio de prêmios vai beneficiar exclusivamente as mães que fazem parte da base do Cadastro Único e programas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), que terão nomes, endereço e outros dados pessoais impressos e colocados na urna de sorteio do Show de Prêmios.

O evento é uma tradição da gestão do Prefeito Bi Garcia, que junto com a primeira dama Mayra Dias, vereadores, empresários e secretários premiam as mães de Parintins nesta grande data. Em razão da pandemia de Covid-19, o evento não foi realizado em 2020.

As mães da cidade que forem sorteadas vão receber os prêmios em casa com entrega feita pela equipe da Secretaria Municipal de Obras. As mães da zona rural terão o prazo de cinco dias para receber o prêmio na sede da Prefeitura de Parintins.

SECOM