Prefeitura de Parintins realiza testes de Covid-19 em participantes da Live Festival do Mocambo 2021

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância em Saúde, realizou nesta sexta-feira (27), teste Covid em profissionais dos bois Espalha Emoção e Touro Branco que irão participar da Live Festival do Mocambo 2021. O evento ocorre neste sábado (28), não contará com a participação de público, seguindo os protocolos de segurança e prevenção contra o coronavírus.

O teste realizado foi do tipo antígeno e todos tiveram resultado negativo. A coordenadora de Turismo, Carla Garcia, destaca que foram realizadas algumas alterações no evento, seguindo as normas de segurança.

Entre as alterações estão a redução na quantidade de participantes dos bumbás, com a não autorização de menores por recomendação do Ministério Público. Será montada uma estrutura na entrada do local que será realizada a live, para evitar aglomeração como: aferição de temperatura, uso de álcool em gel e barreiras de segurança serão instaladas no perímetro em torno do Mocambódromo.

“Os bois do Mocambo proporcionam um festival diferenciado e bastante aguardado por muitos torcedores. Acreditamos que a live terá um alcance esperando nas redes sociais e para isso estamos trabalhando, a Prefeitura de Parintins, em nome do prefeito Bi Garcia e o Governo do Amazonas, seguindo todas as medidas, para que tudo ocorra como o esperando. Não é um evento competitivo, mas os torcedores estão na expectativa para acompanhar a live, na esperança que no próximo ano possamos estar novamente juntos na realização de mais um festival”, disse a coordenadora.

O evento conta com o apoio da Vigilância em Saúde, Central de Resgate, Polícia Militar e segurança local. A live Festival do Mocambo 2021 será transmitida pelas redes sociais da Prefeitura de Parintins, a partir das 19h deste sábado.

