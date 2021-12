Prefeitura de Parintins realiza últimos dias de inscrições no PSS EDUCAÇÃO 2021

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal de Educação de Parintins (SEMED), voltado para o preenchimento de 1.158 vagas nas escolas da Prefeitura, localizadas nas zonas urbana e rural da região de Terra Firme do município de Parintins, segue para os últimos dias de inscrição. Os profissionais interessados em concorrer a uma das vagas devem ler o Edital 002/2021 disponível na internet desde o dia 10 de dezembro.

Não há um número estimado de candidatos inscritos para este PSS 2021, no entanto, faltando cinco dias para o fim das inscrições, um levantamento prévio da comissão do certame aponta que mais de 1 mil inscrições já foram recebidas até este dia 22. O prazo para participação encerra no próximo domingo, dia 26 de dezembro, e é totalmente online e gratuito. No último seletivo da pasta realizado em 2019 foram pouco mais de 12 mil inscritos de forma presencial.

“Para se inscrever o candidato deve reunir os documentos solicitados no item 6.1 do edital, juntamente com a ficha de inscrição preenchida e assinada, e enviar digitalizado num só arquivo para o e-mail do cargo que pretende. Mas infelizmente estamos percebendo erros diversos nesse envio, certamente ocasionados porque o candidato não leu corretamente o edital”, informou Carla Joseane, presidente da Comissão Organizadora do Seletivo.

De acordo com o edital, após o encerramento das inscrições acontece a análise das mesmas entre 27/12/2021 a 06/01/2022 e a publicação da relação com as inscrições deferidas no dia 10 de janeiro. Após análise de eventuais recursos interpostos acontece a análise curricular e dos títulos apresentados entre os dias 14 a 25/01/2022. A homologação e publicação do resultado final do PSS está prevista para o dia 03 de fevereiro, com a convocação dos aprovados no dia 07 de fevereiro.

Tanto a documentação exigida quanto as regras para a inscrição gratuita no Seletivo estão contidas no Edital 002/2021. Os aprovados serão convocados pela Semed para atuarem nas escolas municipais durante todo o ano letivo de 2022.

Foto: Divulgação Semed Parintins