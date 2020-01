Prefeitura de Parintins realizou mais de 5 mil procedimentos em telessaúde e estomaterapia em 2019

No período foram realizadas 633 teleconsultas, 1.692 telediagnósticos, além de 2.863 curativos especializados na sala de estomaterapia, inaugurada em maio. O prefeito Bi Garcia anunciou que a meta da gestão é iniciar os atendimentos de Telessaúde também nos hospitais Padre Colombo e Jofre Cohen ainda em 2020, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas.

O coordenador do centro de telemedicina, Rafael Prado, lembrou que o município, na gestão do prefeito Bi Garcia, voltou a ser é referência nacional no segmento. Lembrou que a Ilha Tupinambarana foi a primeira cidade em todo Brasil a contar com centro de telemedicina, inaugurado em 2006 em parceria com a multinacional de tecnologia Intel.

O secretário municipal de saúde, Clerton Rodrigues, destacou a excelência do serviço promovido em telessaúde que levou Parintins a ser premiada como destaque em Telessaúde na Conferência Nacional realizada no mês de dezembro em Manaus. “São serviços que melhoram a vida das pessoas e evitam que elas tenham que se deslocar a outros centros em busca de tratamento. O que os investimentos na gestão do prefeito bi Garcia tem sido verdadeiramente voltados à população mais carente”, destacou o secretário que também comemora outros avanços da área.

