Prefeitura de Parintins recebe 9.700 doses de vacina para campanha contra poliomielite

O município de Parintins recebeu no sábado 9.700 doses de vacinas referente à Campanha Nacional Contra Poliomielite. Ainda no sábado, os funcionários da Secretaria de Saúde/Programa Nacional de Imunização promoveram a preparação do material que começa a ser distribuído nesta segunda-feira nas unidades básicas de saúde.

Tão logo sejam entregues as UBSs já estão autorizadas a vacinar as crianças.

O enfermeiro Arlindo Machado, coordenador do programa de imunização informa que outras 18 vacinas existentes na rede SUS fazem parte do andamento da campanha de multivacinação com o objetivo de atualizar a caderneta de crianças e adolescente.

A Prefeitura de Parintins realizou recentemente uma série de viagens a zona rural para levar vacinação contra sarampo e demais doenças.

SEMSA/SECOM