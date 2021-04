Prefeitura de Parintins recupera estradas no PA Vila Amazônia para escoamento da produção rural

Há mais de três semanas, a Prefeitura de Parintins avança com o serviço de terraplanagem, piçarramento e alargamento de trechos críticos das estradas vicinais do Projeto de Assentamento (PA) Vila Amazônia. O trabalho é executado pelas secretarias de Obras e Produção Rural.

A manutenção das estradas da Vila Amazônia é coordenada pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia, junto com o secretário de Produção, Tião Teixeira. As melhorias dos acessos estão previstas no Programa Municipal de Apoio ao Escoamento da Produção Rural. Na execução do plano já ocorreu a revitalização da ferryboat da Prefeitura e a entrega de três caminhões aos produtores rurais.

As comunidades do Açaí, Nova Olinda e Laguinho foram as primeiras a ter trechos de estrada recuperados. O trabalho agora está concentrado nas áreas do Quebrinha e Quebra. A ação, sob o comando do coordenador municipal de Transportes, Gracinaldo Cunha, contemplará as estradas do Jauari, depois Zé Açú, Toledo Pizza, Máximo, Maranhão e Tracajá.

As melhorias feitas nas estradas visam melhorar o escoamento da produção rural na Vila Amazônia para manter o abastecimento de Parintins. Os serviços melhoram as condições de tráfego aos meios de transporte dos produtores rurais assentados.

O cronograma da Prefeitura de Parintins, em comum acordo com o órgão gestor do PA Vila Amazônia, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), prevê a recuperação total do ramal do Máximo ao Maranhão e do Maranhão a Santo Antônio do Tracajá.

