Prefeitura de Parintins reforça chamado para vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Parintins dá prosseguimento, em todas as unidades básicas de saúde, à campanha de vacinação contra a Covid-19. Parintins chegou a 90% de sua população com a primeira dose e 68% com imunização completa com segundas doses, um dos maiores índices proporcionais do país.

O município dispõe da vacina Coronavac para primeiras doses para os públicos de 18 anos ou mais. Adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não se vacinaram com a Pfizer também há a disponibilidade do imunizante. A vacina Astrazeneca continua disponível para as pessoas que por algum motivo ainda não tomaram a segunda dose. A Prefeitura de Parintins também intensifica o chamado para os idosos para a terceira dose que deve ser tomada seis meses após a segunda dose.

A coordenadora de Vigilância em Saúde Elaine Pires reitera o chamamento à população. “Você que ainda não tomou a primeira dose, temos a Coronavac. Você que ainda não procurou tomar segunda dose, temos a Astrazeneca disponível. Para os adolescentes, temos Pfizer. Da mesma forma, os idosos que já completaram 06 meses da segunda dose com a Coronavac, já podem comparecer para tomar a dose de reforço com a Pfizer”, salientou.

ZONA RURAL

Nesta semana, a força-tarefa da Prefeitura de Parintins está visitando diversas regiões em ambulanchas, promovendo a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com Pfizer – primeiras doses. Foram disponibilizadas aproximadamente 3.700 doses para este público. Também levaram segundas doses – Astrazeneca.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro