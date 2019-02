Prefeitura de Parintins retoma atividades do programa municipal do idoso

A partir desta semana a Prefeitura de Parintins retomará as atividades do Programa Municipal do Idoso. Nesta terça-feira, 19 de fevereiro, os núcleos já funcionam com as atividades de rotina, execução de novos cadastros e atualização.

De acordo com a coordenadora do Programa do Idoso, Alciede Siqueira, esse atendimento irá acontecer de 8h às 11h. “Em 2019 a tendência é que nós trabalharemos com 1.500 idosos envolvendo a sede do município, além da Vila Amazônia, Caburi e Mocambo”, disse.

Atualização de cadastro e a inclusão de idosos irão ocorrer nos núcleos Pastor Lessa (Centro do Idoso), Dr. Toda (Silvio Mioto), Darlinda Ribeiro (Cenário da Amazônia), Bumbódromo (Cenário da Amazônia), Djard Vieira (Sesc-ler), Valdir Viana (Mangueirão), Macurany (Igreja Santa Luzia), Aninga (Santa Terezinha), Santa Rita e núcleo Mãe Palmira.

As atividades como oficinas, danças, atividades físicas, palestras, roda de conversas, passeios, festa dos aniversariantes do mês e datas comemorativas também já irão reiniciar esta semana. Essas atividades são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth).

A secretária da Semasth, Zeila Cardoso, definiu as atividades do Programa do Idoso como de extrema relevância em Parintins por ser um compromisso do prefeito Bi Garcia em manter os núcleos funcionando e com atividades essenciais para as pessoas da terceira idade. Este ano serão inseridas sessões de cinema para os idosos, cuja estrutura será toda oferecida pela Prefeitura.

Nos próximos dias a Prefeitura, através da Semasth, deve anunciar também a realização da tradicional baile de carnaval dos idosos no qual ocorrerá concurso para a escolha da rainha e rei momo 2019.

SEMASTH/SECOM