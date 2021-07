Prefeitura de Parintins retoma jornada cirúrgica ginecológica para 40 mulheres

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues lembrou que há meses atrás o auditório do Jofre Cohen foi utilizado como enfermaria da Covid-19 e hoje o mesmo local se torna palco para abertura de jornada cirurgias que darão qualidade de vida às mulheres.

Quarenta mulheres de Parintins começam a ser submetidas a cirurgias ginecológicas nesta sexta-feira (23) dentro da jornada cirúrgica realizada pela Prefeitura de Parintins no Hospital Jofre Cohen. Os procedimentos irão até domingo e serão realizadas histerectomias, cirurgias Sling, retirada de cistos e miomas, curetagem, semiótica e outros.

A abertura oficial aconteceu no final da tarde desta quinta-feira e contou com a presença do prefeito Bi Garcia e da primeira-dama Mayra Dias por vídeoconferência, prefeito em exercício Mateus Assayag, vereadora Márcia Baranda, secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, diretor do hospital Jofre Cohen, Josimar Marinho, presidente do Conselho de Saúde, José Augusto Ferreira, além dos médicos Sidney Chalub por vídeoconferência, e presencialmente os profissionais Armanda Menezes, Vitor Cantalixto, Alberto Figueiredo, Luís Pessoa e Juan Carlos.

Os discursos foram marcados pela emoção ao lembrar das dificuldades enfrentadas na pandemia, especialmente no auditório em que foi realizada a abertura da jornada que também se tornou em enfermaria durante o período mais crítico da crise do coronavírus.

O prefeito Bi Garcia afirmou que essa será a primeira jornada de muitas que acontecerão para beneficiar as mulheres do município e tem contado com a ação da primeira-dama Mayra Dias para acelerar os trabalhos. “Precisamos fazer a fila andar no que se refere a cirurgias para as mulheres e também para os homens. Já começamos com as cirurgias oftalmológicas. Fico muito feliz em participar deste dia histórico. Vi a emoção de todos que fazem parte deste trabalho. Esse local serviu para atender na pandemia e hoje estamos com quase zero de internações”, ressaltou.

O prefeito em exercício Mateus Assayag disse que o dia foi importante e recheado de emoção pela retomada das jornadas de cirurgia que estavam paradas por conta da pandemia. “Isso é uma emoção dupla. Porque você trata das mulheres dando mais dignidade e qualidade de vida e também em ver a vida se renovando depois de um longo tempo de perdas. Parabenizar o prefeito Bi Garcia e a primeira-dama Mayra”, salientou.

A médica Armanda Menezes se emocionou durante sua fala ao lembrar que será a sua primeira jornada de cirurgia como médica cirurgiã de Parintins. “Infelizmente o tratamento clínico não é suficiente e é isso que a gente vai fazer na jornada de cirurgia, dando continuidade aos atendimentos”, destacou.

Mayra Dias disse que a satisfação é muito grande e a emoção toma conta. “A jornada era uma coisa que gostaríamos muito que acontecesse e agora estamos conseguindo com toda segurança. Estou feliz em fazer parte da abertura dessa jornada e saber que tantas mulheres serão beneficiadas. Desejo uma ótima cirurgia e recuperação a todas”, disse.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, também lembrou que há meses atrás o auditório do Jofre Cohen foi utilizado como enfermaria da Covid-19 e hoje o mesmo local se torna palco para abertura de jornada cirurgias que darão qualidade de vida às mulheres. “É o trabalho da gestão municipal, do prefeito Bi García, da primeira-dama Mayra Dias. É o reflexo de todo o trabalho que traz a Parintins a equipe do Dr Chalub e dos nossos profissionais. É o pontapé para muitas outras jornadas”, finalizou.

SECOM

Fotos: Eder Repolho e Márcio Costa