Prefeitura de Parintins segue recomendações da Defensoria Pública e retoma toque de recolher no Natal e Ano Novo

Em resposta à Recomendação Nº 13/2020 da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a Prefeitura de Parintins revoga os parágrafos 1 e 2 do artigo 1º do Decreto Municipal nº 104/2020 – PGMP. Os trechos do decreto retiravam o toque de recolher nos dias 24 e 31 de dezembro.

A retomada do toque de recolher no Natal e Réveillon foi decretada pelo Município através do Decreto Municipal Nº 107/2020-PGMP, publicado nesta quarta-feira, 23 de dezembro.

O decreto leva em consideração o crescimento no quantitativo de contaminações diárias e internações de pacientes com COVID-19. A medida visa prevenir a proliferação do novo coronavírus nas datas festivas.

SECOM