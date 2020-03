Prefeitura de Parintins toma medidas restritivas para combater o Coronavírus

A Prefeitura de Parintins tomará uma série de medidas preventivas ao Coronavírus (COVID-19) a partir desta terça-feira, 17 de março. O anúncio foi feito pelo prefeito do município, Bi Garcia, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (16). A coletiva contou com a participação das promotoras de justiça Eliana Guedes e Marina Campos, do secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, do Bispo Dom Giuliano Frigeni me o representante das igrejas evangélicas, pastor Gláucio Douglas.

Segundo o prefeito Bi Garcia, o Município baixará decretos com uma série de medidas restritivas. Essas ações visam evitar a entrada e proliferação do vírus na cidade. Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e outros órgãos estarão envolvidos.

Ações de combate e prevenção em bairros, suspensão de visitas a doentes em hospitais, suspensão de atividades com mais de 100 pessoas em locais públicos durante 30 dias e monitoramento do aeroporto e portos serão algumas das ações tomadas para evitar a entrada da epidemia do COVID-19 no município.

O prefeito Bi Garcia ressalta que o governo municipal fará uma intensificação de campanhas de prevenção ao vírus nos bairros com distribuição de cartilhas de orientação. A ação deve envolver em torno de 200 profissionais da saúde. “Teremos um programa de atuação que envolve até a contratação de técnicos da área da saúde para que a gente possa evitar um mal maior que está acontecendo no mundo inteiro. É uma pandemia que está chegando em todos os países, em todos os estados os municípios”, salienta Bi Garcia.

Clerton Rodrigues, secretário de Saúde de Parintins, garante que toda a estrutura está sendo preparada para prevenir a entrada do COVID-19 em Parintins. “É um problema de saúde mundial e não poderíamos tratar isso com indiferença. Vamos fortalecer nossa equipe de trabalho e atuar diretamente junto à população. Temos mais de 200 leitos disponíveis nos hospitais”, garante.

Além das campanhas preventivas, todas as unidades de saúde do município estarão engajadas na prevenção e combate a síndromes respiratórias.

Texto: Daniel Sicsú/Secom

Foto: Pitter Freitas