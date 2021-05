Prefeitura de Parintins vacina adultos com 49 a 45 anos

Programação iniciou nesta segunda-feira com imunização para quem tem 49 anos

A Prefeitura de Parintins começou nesta segunda-feira, 10 de maio, a vacinar os adultos de 49 anos de idade como parte da 3ª fase da campanha de vacinação contra a covid-19. Na terça-feira, serão vacinados os com 48 anos, 47 anos na quarta-feira, quinta os com 46 anos e 45 na sexta-feira.

A vacinação ocorrerá em todas as unidades básicas de saúde da zona urbana.

Para se vacinar é necessário apresentar carteira de vacinação, CPF e Cartão SUS.

Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, na medida que o município for recebendo mais doses as demais faixas etárias serão chamadas a se imunizar. Ela afirmou que a determinação do prefeito Bi Garcia é avançar a vacinação contra Covid-19 o mais rápido possível, mas com toda cautela necessária.

Parintins já tem cerca de 26 mil doses de vacina aplicadas.

A coordenadora Elaine Pires pede também atenção para os demais cidadãos já vacinados com a primeira dose para ficarem atentos ao agendamento da segunda dose como previsto na carteira de vacinação.

Adultos de 49 anos falam da emoção com início da vacinação contra Covid-19 em Parintins

O início da vacinação contra Covid-19 em adultos de 49 anos de Parintins, nesta segunda-feira, 10 de maio, foi comemorado por aqueles que tiveram a oportunidade de iniciar seu processo de imunização. A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde e Coordenação de Vigilância em Saúde, montou programação que inicia nesta segunda para 49 anos até sexta-feira para adultos com 45 anos de idade.

O município irá ultrapassar nesta segunda-feira a marca de 26 mil doses aplicadas contra Covid-19.

Seu Joel da Silva Pinto, morador do Pascoal Alaggio, disse que, mesmo com certa demora, a vacina graças a Deus chegou. “Eu acredito que essa vacina não é a salvação, mas vem para amenizar”, declarou.

A senhora Raquel Cidade fez questão de tirar foto com a placa de “50% Imunizada”, apontando para o nome “Jesus” estampado em sua camisa. “É felicidade por estar sendo agraciada com essa vacina, depois que muitos infelizmente não tiveram essa oportunidade de tomar. Até aqui graças a Deus, estou livre do Covid. Fico muito feliz mesmo”, contou.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, informou que na terça-feira a vacinação é direcionada para adultos de 48 anos, na quarta-feira para 47 anos, quinta-feira para 46 anos de idade e sexta-feira 45 anos, com ou sem comorbidades. “É o planejamento que tem dado certo. O município tem realizado investimentos diversos para conter a pandemia e com certeza a vacinação é algo fundamental para manter os números em queda”, enalteceu.

SECOM

Fotos: Márcio Costa/Yuri Pinheiro