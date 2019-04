Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Durante encontro com o secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Caio André Oliveira, o prefeito Bi Garcia assinou um termo de cessão de uso de bem público que transforma a Prefeitura de Parintins em administradora do ginásio de esportes Elias Assayag.

Com a assinatura do termo, o Bi Garcia garantiu que o Município trabalhará na melhoria da estrutura física do ginásio e buscará recursos junto às bancadas estadual e federal para reformas e adequações.

SECOM