Prefeitura de Parintins vai retomar obras de escolas no interior

Após levantamento de obras paralisadas no interior, a Prefeitura de Parintins anuncia a retomada de obras de escolas que foram abandonadas na administração passada. Uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) esteve em comunidades rurais para vistoriar a atual situação dos projetos.

Três comunidades do interior de Parintins receberam a visita do engenheiro da Semosp, Jaime Coimbra, e do representante da J.J. Construção, Josué da Costa. Eles avaliaram as condições estruturais das obras e conversaram com os moradores. “A fiscalização consiste em analisar esse projeto e ver se o que está nele foi executado na obra, de fato. Isso é importante para o andamento e a qualidade da obra”, explicou o engenheiro.

As obras

Após a desistência da antiga empresa, as obras nas escolas foram paralisadas. A Prefeitura fez os procedimentos legais e abriu novo processo licitatório e a empresa J.J. Construção se habilitou. “Vamos retomar as obras nesse mês de maio. O prefeito pediu para a gente reiniciar as obras. A partir de agora estaremos entrando nas comunidades para dar acabamento final e repassar essas obras para o município”, garantiu Josué.

Na comunidade Santo André, no rio Uaicurapá, o educandário está com os trabalhos estruturais concluídos, faltando ajustes apontados pela engenharia da Semosp. A professora e comunitária, Kátia Silene Brito, acredita que a obra vai servir não só às crianças, mas a toda comunidade. “Foi uma grande ajuda que o prefeito Bi Garcia deu. Nossas crianças estavam precisando mesmo. Ela (escola) tem até capacidade para o EJA (Educação de Jovens e Adultos)”, disse.

A equipe também vistoriou a escola municipal Walter Batista Soares, na comunidade Colônia Soares, rio Juruá. A obra está em 25% de conclusão e vai exigir um complexo trabalho logístico. “A logística para fazer uma obra no interior não é fácil. Mas, juntamente com a parceria com o prefeito na parte da logística, vamos nos empenhar. A gente precisa entrar com uma balsa que traga seixo, areia e material completo, além de caçamba e trator”, revela o representante da construtora. O comunitário Zaqueu Soares afirma que as 17 famílias da comunidade estão ansiosas para a efetivação da obra.

A escola municipal Nossa Senhora das Graças, da comunidade Maranhão, rio Uaicurapá, vai possuir seis salas de aula, biblioteca, sala de informática, cozinha e salas administrativas. O trabalho está em 70% e agora será retomado.

Seguindo orientações dos órgãos de saúde no combate ao novo coronavírus, a Prefeitura de Parintins vai dar continuidade aos trabalhos nessas obras importantes para a educação no município. Todos os colaboradores que atuarão nas obras terão os devidos equipamentos de proteção, além do cuidado com os comunitários.

SECOM

Fotos: Júnior Preto