Prefeitura de Parintins volta à zona rural para vacinação em idosos de 60 a 69 anos contra Covid

Com praticamente 10 mil doses de vacinas contra Covid-19 aplicadas em Parintins, a Prefeitura Municipal volta à zona rural nesta terça-feira, 16 de março, para realizar a imunização em idosos de 60 a 69 anos de idade. A força-tarefa contará com todas as ambulanchas, alcançando todas as calhas de rios do município. Serão distribuídas também doses para as unidades básicas de saúde das comunidades polo.

Segundo a coordenadora de vigilância em Saúde, Elaine Pires, Parintins tem conseguido um ótimo trabalho com apoio da Prefeitura e Secretaria de Saúde. Ela ressalta que o trabalho de imunização nesta terça-feira na zona rural também alcançará idosos com 70 anos ou mais que por algum motivo não foram vacinados na primeira etapa no interior.

REDE PRIVADA DE SAÚDE

A coordenadora também informou que a partir desta segunda-feira, dia 15, começam a ser vacinados os profissionais de saúde atuantes na rede privada com uma equipe de vacinadores no Centro de Idoso. Clínicas, farmácias, drogarias, entre outras instituições devidamente escritas, serão beneficiadas.

Elaine Pires disse ainda que na cidade o trabalho de vacinação nas unidades básicas de saúde continua, mas o esforço será reforçado para a imunização na zona rural.

SECOM