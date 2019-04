Prefeitura de Urucará busca intercâmbio com Parintins no setor agrícola

Conhecer a gestão e a forma de captação de recursos da Prefeitura de Parintins para o setor primário e buscar o intercâmbio para melhorar a produção agrícola foi a missão da comitiva da Prefeitura de Urucará que hoje visitou a Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa).

O secretário de produção de Urucará, Peterson Chaves, reuniu com o secretário da Sempa, Edy Albuquerque e exaltou a gestão do prefeito Bi Garcia e a atuação dos técnicos, afirmando que acompanha o trabalho e as conquistas do setor rural.

“Nós acompanhamos os resultados do trabalho que é feito em Parintins e tudo que é bom a gente tem que buscar. A Secretaria de Produção de Urucará vem de uma reconstrução e nós queremos implantar as políticas públicas para melhorar a gestão no nosso município. Nesse encontro com o secretário Edy temos certeza que vamos viabilizar o intercâmbio”, ressaltou.

Ele disse que também veio em busca de composto orgânico produzido em Parintins que será utilizado na agricultura orgânica de Urucará, que tem forte tradição nesse campo. Outra parceria que pretende firmar é na produção de alevinos para trocar experiências e desenvolver a piscicultura local.

O secretário da Sempa, Edy Albuquerque, afirma que a Prefeitura de Parintins tem buscado acordos de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, Embrapa, Sepror, SPF e demais entidades do setor primário, sendo importante o intercâmbio para que todos os municípios trabalhem em parceria visando potencializar o setor primário.

“ Muito importante o encontro com o secretário Peterson Chaves para que possamos estreitar as parcerias e unificar as propostas que venham beneficiar os municípios do Baixo Amazonas”, disse.

Albuquerque destaca a agroindústria de beneficiamento de mandioca que já está funcionando há 15 anos em Urucará, como também a Agrofruti que é experiência exitosa no Estado, gestão que serve como exemplo para a agricultura familiar do Amazonas.

Ele acredita que com trabalho e parcerias é possível potencializar a produção que existe nos municípios na área da pecuária, agricultura, fruticultura, piscicultura e demais cultura anuais como as fibras nas várzeas e as hortaliças em balcão suspenso.

Peta Cid/SEMPA/SECOM