Prefeitura decreta quarentena em Parintins por 15 dias

Para intensificar o combate ao coronavírus, COVID-19, a Prefeitura de Parintins decretou neste sábado, 21 de março, quarentena no município. O decreto já passa a valer a partir deste dia 21.

Conforme o decreto nº 017/2020-PGMP, fica suspenso, pelo prazo mínimo de 15 dias, atividades em casas noturnas, lanchonetes e bares. A publicação também suspende visitas em hospitais, realização de eventos de qualquer natureza a atividades escolares. As interrupções visam diminuir as aglomerações a fim de evitar a proliferação do COVID 19.

Segundo o prefeito de Parintins, Bi Garcia, as medidas terão impactos econômicos significativos, mas que são necessários para prevenir a proliferação do coronavírus em Parintins. O prefeito destaca que a prevenção é a melhor arma contra o vírus.

“Nós estamos nesse trabalho, vigilantes para evitar a proliferação do coronavírus no nosso município”, exalta. “Hoje todas as autoridades, o poder judiciário, Defensoria e Ministério Público estão empenhados em contribuir com essa campanha e evitar esse mal maior”, frisa o prefeito.

A fiscalização durante o período de quarentena e continuação de ações preventivas e educativas serão feitas por 370 profissionais da saúde. A atuação estará concentrada nas ruas e unidades de saúde.

Foto: Arleison Cruz

Texto: Daniel Sicsú/Secom