Prefeitura define com representantes de blocos detalhes para o Carnailha

Ocorreu na manhã desta quinta-feira (07), reunião com os dirigentes dos blocos Irreverentes e da Chave Especial. A reunião foi comandada pela secretária Karla Viana que fez alguns esclarecimentos sobre o Carnailha 2019.

Durante a reunião foi discutido o regulamento da escolha da Corte do Carnailha que ocorre no dia 23 de fevereiro, na Praça Cristo Redentor. Os representantes dos blocos presentes concordaram e aprovaram os termos apresentados.

De acordo com Karla Viana, foi feito um acordo com os representantes para que no dia 15, considerado o primeiro feirão dos blocos, as rainhas inscritas se apresentem para o público. O traje para apresentação será padrão, sendo um short e camisa do bloco (customizada ou não), sem o uso de adereços. Para a rainha dos blocos irreverentes será permitido o uso da peruca.

“A gente ainda não havia reunido antes, pois estávamos esperando algumas diretrizes. Hoje chamamos os dirigentes dos blocos para falar sobre a inscrição da rainha, como vai ser todo processo no dia 15 e dia 23, discutir regulamento, acertar alguns pontos sobre o Carnailha e durante todo esse decorrer que antecede o Carnailha, estaremos fazendo essas reuniões com eles. Quando o prefeito retornar a Parintins, vamos reunir para falar sobre a questão de repasse e de como será o formato do Carnailha 2019”.

Secom Parintins