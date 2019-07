Prefeitura define detalhes do 16º Festival Folclórico do Mocambo

Representantes das agremiações folclóricas do Mocambo do Arari estiveram na manhã desta sexta-feira, 05 de julho, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), para definir detalhes referentes à realização do 16º Festival Folclórico daquela localidade. A reunião foi comandada pela secretária de Cultura e Turismo do município e contou também com a presença do vereador Renei Serrão.

Durante a reunião ficou definida a data da festa para os dias 26, 27 e 28 de julho. De acordo com a secretária Karla Viana, assuntos relacionados ao regulamento também foram debatidos, além do repasse para os grupos e a logística do evento.

“A gente sempre teve um carinho especial tanto pelo Mocambo quanto pelo Caburi. A organização, a receptividade é boa, pois a gente consegue levar um público bem expressivo e que movimenta as comunidades próximas. A reunião serviu para debater ajustes no regulamento, vamos conversar com prefeito Bi Garcia com relação à data do repasse para as agremiações e vamos ajudar realmente essas manifestações que são muito fortes nas comunidades”, pontuou.

Os grupos trabalham a todo vapor para exibir um festival sustentável, onde alegorias, fantasias e adereços são confeccionados exclusivamente com folhas, cascas de madeiras e cipós.

“Os trabalhos já iniciaram no Mocambo. Neste momento a agremiação Boi-Bumbá Touro Branco está fazendo as alegorias, uma equipe veio em busca de materiais para revestimentos, os ensaios já começaram e o nosso tema para este ano é “Chão de Bravos” que faz referência aos guerreiros ancestrais e a população guerreira. Estamos trabalhando para apresentar um magnífico festival”, comentou Kennedy Pimentel, representante da agremiação.

O vice-presidente do Boi-Bumbá Espalha Emoção, Ricardo Filho, reconhece o trabalho que o município tem feito para a realização do evento. “A reunião foi bastante produtiva visto que a Prefeitura é quem disponibiliza toda logística para o Mocambo, além da ajuda as agremiações. Contamos também com a presença do vereador Renei Serrão que procura está sempre a frente buscando soluções para a realização da festa”, disse.

A Prefeitura com apoio do Governo do Estado trabalha para realização de mais um evento que faz parte do calendário do município. O festival contará com a infraestrutura de um grande evento, com segurança e outros serviços, para receber visitantes de apreciam essa grandiosa festa.

Bruna Karlla/SECTUR/SECOM