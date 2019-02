Prefeitura define detalhes para o Carnailha que inicia no próximo domingo

Diante da proximidade de uma das maiores festas do município, o prefeito Bi Garcia reuniu com os dirigentes de blocos carnavalescos e representantes de bandas com a finalidade de alinhar os últimos detalhes para o Carnailha 2019, que começa no próximo domingo, dia 04. Estrutura e apoio disponibilizados pela prefeitura, regulamento da Chave Especial, horários e demais assuntos que objetivam a segurança dos foliões estiveram em pauta.

Um dos pontos discutidos na reunião foi quanto ao regulamento da Chave Especial, visto que este ano os blocos que desfilam na segunda-feira, ganham formato de banda. No primeiro momento os blocos haviam definido que não haveria o quesito animação, mas no decorrer da reunião foi definido que o quesito volta.

“Fizemos uma reunião para definir regulamento, houve a compreensão de todos, lamentavelmente tinham tirado o quesito animação, mas nós voltamos com o quesito. Definimos com as bandas, tá tudo redondinho, vamos fazer um grande carnaval e não tenho dúvida que os blocos estão preparados para fazer um evento de disputa tanto os Irreverentes quanto as bandas da segunda-feira”, disse.

O prefeito falou ainda que o Carnailha 2019 servirá para avaliar o desempenho dos blocos na Avenida. “ A população cobra muito resultado e qualidade, então a gente não pode tá com blocos de apenas 500 integrantes, 200 integrantes, o bloco tem que entrar grande para corresponder com a verba que foi repassada e com isso atrair mais turistas para o município. Se a gente fizer um verdadeiro espetáculo, uma grande apresentação não tenho dúvida que vamos agradar o público local e atrair mais turistas para esse Carnailha que a cada ano caminha para ser o maior do estado do Amazonas”, pontuou.

Nesta segunda-feira (25), a equipe responsável em montar toda estrutura do Carnailha, na Avenida Paraíba deu início aos trabalhos. O local irá ganhar camarotes, arquibancadas, mesas, passarela com objetivo de garantir um Carnaval com segurança, bastante diversão e tranquilidade para todos.

SECTUR/SECOM

Foto: Edwan Oliveira