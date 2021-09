Prefeitura distribuiu pescado a famílias de baixa renda

No último final de semana, a Prefeitura de Parintins distribuiu mais de 25 toneladas de peixe a famílias em situação de vulnerabilidade social em vários bairros da cidade. O peixe distribuído é da espécie aracu.

A distribuição do peixe é fruto de um convênio da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com a ASSOLPESCA. A Prefeitura de Parintins recebeu o pescado e fez a distribuição.

Os peixes foram entregues à população nos CRAS União, Santa Rita e Paulo Corrêa. A Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação (Semasth) coordenou os trabalhos.

A distribuição de pescado volta a acontecer depois de mais de um ano suspensa devido à pandemia do novo coronavírus. O prefeito Bi Garcia mantém essa parceria para que as famílias de baixa renda sejam beneficiadas com alimentação de qualidade.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz