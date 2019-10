Prefeitura divulga edital de matrículas para cursos na escola Aldair Kimura Seixas As aulas iniciam no dia 22 de outubro, conforme edital.

Share

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulga o edital de matrícula 02/2019 para inscrições nos cursos de Informática Básica, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Libras, com carga de 80 horas, e para os cursos de Braile e Caligrafia com carga de 40 horas. O Processo Seletivo Simplificado destina-se a seleção para o preenchimento de 502 vagas para os cursos que acontecerão nos horários matutino, vespertino e noturno. As inscrições são gratuitas e serão realizadas de 18 a 21 de outubro, no horário de 08 às 12h e de 14 às 18h na Escola Municipal Professora Aldair Kimura Seixas. Para os cursos ofertados no turno matutino e vespertino a idade mínima é de 13 anos. Para os cursos noturnos a idade é de 16 anos. Caso o candidato seja menor de idade, o responsável legal irá realizar a matrícula. A escolaridade mínima é o 5º ano do Ensino Fundamental. No ato da matrícula o candidato ou o responsável devem apresentar a cópia do RG, Comprovante de Residência, Declaração Escolar e Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assina disponível na hora da matrícula. As aulas iniciam no dia 22 de outubro, conforme edital. SEMED/SECOM