Prefeitura e Asdecosan do Murituba celebram termo de uso de equipamento agrícola

Apoiar as ações de escoamento, transporte e fomentar a produção agrícola da região do Murituba estão entre as prioridades do Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel celebrado entre a Prefeitura de Parintins, Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) e a Associação de Desenvolvimento Comunitário Santo Antônio do Murituba (Asdecosan).

Um dos equipamentos da patrulha agrícola municipal, uma carroça basculante vai atender as ações e execução do Plano de Ação do Setor Primário, especialmente nas atividades da pecuária, produção de hortaliças, culturas anuais, mandioca e frutíferas como banana e abacaxi.

A região do Murituba é referência na comercialização de produtos no mercado institucional. De acordo com produtor rural da Asdecosan, Pedro Pereira, a entidade entregou em 2019 mais de R$ 200 mil em alimentos para a merenda escolar dos municípios de Parintins e Juriti, além de convênios com a Conab. Em 2020 outros convênios de valores similares já estão sendo firmados.

O secretário da Sempa, Edy Albuquerque ressalta que é dessa forma que a Prefeitura tem atuado no setor primário, buscando cada vez mais apoiar as ações da agricultura familiar, melhorar a remuneração dos produtores e incentivar mais associações a buscarem a legalização visando atender o mercado institucional.

Peta Cid/SEMPA/SECOM