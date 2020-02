Prefeitura e Ceplac discutem renovação de Acordo de Cooperação Técnica

A Prefeitura Municipal de Parintins, e a Comissão Executiva Do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) definem a renovação do Acordo de Cooperação Técnica para promover ações de extensão rural e assistência técnica a mais de 6.300 famílias no meio rural, distribuídas em 182 comunidades.

O secretário Edy Albuquerque, da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) participou de reunião em Manaus com o chefe da Ceplac no Amazonas, Geraldo Luiz Candido, onde foram traçadas novas parcerias para o setor primário do município. Uma das propostas da Prefeitura é receber por cessão de uso ou doação veículos terrestres e fluviais para apoio das ações de campo da Sempa.

“A parceria com a Ceplac do Amazonas permitirá que possamos atingir o maior número de produtores e produtoras familiares”, frisou Albuquerque, salientando a importância da retomada do convênio.

A Sempa dispõe dentro de sua estrutura uma Coordenadoria de Logística e Transporte dotada de equipe técnica e chefe de departamento de patrulha mecanizada e agrícola e de veículos terrestres e fluviais, bem como mecânicos pra dar manutenção permanente, motoristas habilitados conforme o maquinário, vigias e apoio de campo.

A Prefeitura já disponibilizou, inclusive, profissionais da Sempa para participarem do projeto.

Peta Cid/Sempa/Secom