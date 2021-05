Prefeitura e Estado se unem para prestar auxílio a famílias de áreas alagadas de Parintins

As famílias atingidas pela enchente do rio Amazonas em Parintins estão sendo assistidas com uma série de ações promovidas pela Prefeitura Municipal. O trabalho foi acompanhado nesta quarta-feira, 12 de maio, pelo prefeito Bi Garcia (DEM), primeira-dama Mayra Dias, secretária de Estado de Assistência Social, Alessandra Campelo, presidente da Câmara, Mateus Assayag, secretários municipais e os vereadores Telo Pinto (PSDB) e Cabo Linhares (PSL).

Para fortalecer as ações de auxílio às famílias que moram em áreas alagadas, Prefeitura e Estado farão um trabalho em conjunto para a distribuição de cestas básicas, distribuição de auxílio estadual para enchente, aquisição de madeira para construção de marombas nas residências, dentre outras ações.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a vinda da secretária Alessandra Campelo a Parintins é de suma importância para aumentar a assistência à população atingida diretamente pela subida das águas do rio Amazonas no município. Com o trabalho em parceria, o principal foco neste momento será a compra de madeira para a construção de pontes e marombas, como garante o prefeito.

“Estamos com muita dificuldade na compra de madeira. A Prefeitura só pode comprar madeira legalizada. Vamos priorizar as pontes para depois buscar ajuda para fazer maromba nas residências que estão alagadas pela enchente do rio Amazonas”, relata o prefeito Bi Garcia.

A secretária de Estado de Assistência Social, Alessandra Campelo, destaca a sensibilidade do prefeito Bi Garcia em prestar todo o auxílio possível para as famílias atingidas pela enchente e elenca todas as ações que Estado e Município realizarão em Parintins durante a enchente.

“Hoje a gente está aqui atendendo uma necessidade básica, que é combater a insegurança alimentar. As pessoas estão passando necessidades e estamos vindo aqui. Nos próximos dias estamos entrando com ajuda humanitária do Governo do Estado, através da Defesa Civil, com cestas básicas, botijas de gás, madeira e a gente vai entrar logo em seguida com o cartão de auxílio estadual para enchente. Essas famílias vão receber um cartão no valor de R$ 300,00 para atender suas necessidades básicas nesse momento tão difícil”, elenca Alessandra Campelo.

SECOM

Fotos: Daniel Sicsú