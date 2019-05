Prefeitura e UFAM anunciam cooperação para estágio na área de zootecnia

Na data em que é celebrado o dia do zootecnista, a Prefeitura de Parintins anuncia Acordo de Cooperação Técnica com Universidade Federal do Amazonas para receber alunos do curso de Zootecnia em estágio na Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa). O vice-prefeito Tony Medeiros que participou nesta segunda-feira (13) das homenagens aos profissionais, no Parque de Exposição Luis Lourenço de Souza, disse que administração do prefeito Bi Garcia tem atuado para fortalecer o setor primário e abrir espaço às parcerias com instituições acadêmicas, ampliando as oportunidades de geração de emprego e renda.

Tony destaca que em Parintins são 37 mil pessoas vivendo na área rural e é preciso avançar e promover alternativas econômicas em todos os segmentos como

agricultura, pecuária, avicultura, bubalinocultura, entre outros. “Queremos o setor primário forte porque ele pode empregar muito mais gente que as instituições públicas”, disse.

Medeiros afirma que o município tem interesse em abrir estágios em outras áreas, a partir deste acordo.

O secretário da Sempa, Edy Albuquerque, informou que a Prefeitura já estava recebendo estagiários e agora de fato e de direito inicia as tratativas com a UFAM.

Ele ressalta que o prefeito Bi Garcia e o vice-prefeito Tony Medeiros sabem da importância do profissional, tanto que convidaram para a coordenadoria de produção animal a zootecnista Anne Cristine.

“Trabalhamos para ver setor crescer, já temos inúmeros empreendimentos na cidade, laticínios, criação de pequenos animais. Podemos citar como exemplo a zootecnista Kaila Cerdeira que trabalha na avicultura de corte e postura”, ressaltou.

A professora da UFAM, Soraya Farias, comemorou o anúncio da Prefeitura e explicou que o zootecnista atua em pesquisas e na potencialização da produção animal e vegetal com qualidade, sem prejudicar o meio ambiente, o bem-estar dos animais e a satisfação dos consumidores.

“Estamos felizes com o êxito dessa celebração em que a Prefeitura abre espaço para estágios. Queremos mostrar para a sociedade nossa finalidade que é produzir alimentos, mas assegurar a sustentabilidade preservando os recursos naturais”, comentou.

O estudante Pedro Campos, que já foi estagiário na Sempa, diz que é uma conquista, uma vitória para os alunos de zootecnia que vão ter oportunidade de ampliar suas experiências e conhecimentos atuando na prática ao lado de profissionais.

