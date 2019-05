Prefeitura entrega merenda nas escolas da rede municipal de ensino

O setor da merenda escolar da Secretaria de Educação começou na quinta-feira (16) a entrega de 50 toneladas de alimentos que compõem o cardápio da merenda escolar nos centros de Educação Infantil e escolas de Ensino fundamental da zona urbana e rural do município para 24 dias letivos. Desse total, 30 toneladas são produtos não perecíveis e 20 toneladas de produtos da agricultura familiar.

A partir do dia 20 recebem os educandários da zona rural, atendendo um total de 17.500 alunos, desde a Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos. A merenda escolar faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública.

O município conta com a parceria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que repassa aos municípios, estados e escolas federai valores suplementares divididos em 10 parcelas mensais que vão de fevereiro a novembro de cada ano para a cobertura de 200 dias letivos com base no número de alunos matriculados em cada rede de ensino.

A compra da merenda dos alunos é feita com recursos próprios do município, complementadas com repasses do FNDE através do Programa de Alimentação Escolar. No município o Programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público.

A fiscalização é feita pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar que acompanha a aquisição dos produtos, a qualidade da alimentação, as condições higiênico-sanitárias em que os alimentos são armazenados, preparados e servidos, a distribuição e o consumo. De acordo com o presidente do conselho, Jerfeson de Souza Matos o objetivo maior do município é evitar que os alunos fiquem sem o alimento da merenda escolar.

“O empenho do prefeito Bi Garcia, juntamente com o secretário João costa é no sentido de não falta alimento nas escolas. Estamos acompanhando por meio de visitas técnicas de acompanhamento nas escolas para que os alimentos sejam preparados da melhor maneira possível e possa ser bem armazenado nas escolas”, destacou o presidente Jerfeson Matos.

SEMED/SECOM