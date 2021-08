Prefeitura, Governo do Amazonas e Maná Produções entregam 1 mil tickets alimentação a artistas de Parintins

Em uma ação conjunta do prefeito Bi Garcia (DEM), Governo do estado do Amazonas, Maná Produções e Eventos (empresa responsável pela captação de recursos para o Festival), presidentes dos bumbás, Jender Lobato (Caprichoso) e Antônio Andrade (Garantido), artistas do cadastro cultural do município receberam na manhã desta terça-feira (03), no Convention Center, 1 mil cartões vale alimentação no valor de R$ 300,00. O auxílio é destinado para dar assistência ao setor cultural nesse período da pandemia.

O evento contou com a presença do presidente de Câmara de vereadores, Mateus Assayag (PL), vereador Telo Pinto (PSDB), coordenadora de Cultura do Município, Carla Garcia, artistas e representantes de Caprichoso e Garantido.

O prefeito Bi Garcia destacou a importância da parceria com André Guimarães da Maná Produções e com o Governo do Amazonas para dar assistência aos artistas. “Como prefeito da cidade eu fico muito feliz. Há poucos dias nós conseguimos botar 14 milhões de reais na economia do município, e entregamos 9.500 cartões da enchente junto com o Governo do Estado. Agora vamos botar R$ 300 mil para circular na economia da cidade com esses cartões”, comemorou Bi Garcia.

André Guimarães enfatizou a importância da atenção que a Prefeitura de Parintins tem dado apoio e assistência a diversos setores de Parintins. “É uma ação pequena, mas é uma ação que tem acima de qualquer coisa o sentido da solidariedade, o sentido da busca em se ajudar quem precisa tanto nesse momento”, disse o presidente da Maná Produções, via chamada de vídeo.

Na solenidade, seis artistas representaram o recebimento coletivo dos cartões, as demais entregas serão realizadas nos currais dos bumbás de Parintins.

Fotos: Yuri Pinheiro