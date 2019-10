Prefeitura homenageará João do Carmo na Estação da Cidadania, no Bairro da União

A Prefeitura de Parintins realiza nos dias 14 e 15 de outubro uma vasta programação com inaugurações e eventos culturais em alusão ao aniversário de 167 do município. Dentre os eventos está a inauguração da Estação de Cidadania, no Bairro da União.

A estação receberá o nome de João do Carmo, conhecido como Careca do Ibama. Parintinense e um grande entusiasta da cultura local, João do Carmo Oliveira de Jesus ficou marcado na história de Parintins pelo trabalho desenvolvido como engenheiro florestal do Ibama e por ser um torcedor apaixonado do Boi Caprichoso e do Amazonas Esporte Clube. No boi azul, João foi um dos fundadores do Movimento Marujada, presidiu o Conselho de Artes em 2001 e foi o idealizador do Boi de Rua.

“Homenagear o Careca na Estação de Cidadania é reconhecer todo o legado que deixou em Parintins. Como um apaixonado pelo boi-bumbá, desportista e funcionário de carreira do Ibama, João do Carmo fez grandes ações que sempre serão lembradas. Nada mais justo que ser homenageado nessa espaço destinado a ações sociais, desportivas e culturais”, exalta o prefeito de Parintins, Bi Garcia.

A inauguração da Estação de Cidadania João do Carmo ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 14. O complexo, construído com recursos do Governo Federal e da Prefeitura de Parintins, possui quadra poliesportiva, cinema, auditório, biblioteca, pista de skate, área de convívio e um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

SECOM