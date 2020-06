Prefeitura inaugura ala com novos leitos no hospital Jofre Cohen

A Prefeitura de Parintins inaugurou nesta segunda-feira, 1º de junho, uma ala com novos leitos no hospital Jofre Cohen, referência no tratamento da COVID-19 no município. Agora são 97 leitos disponíveis para o tratamento de pacientes infectados com o novo coronavírus. A aquisição dos equipamentos foi feita por meio de recursos próprios do Município e emendas parlamentares federais.

A entrega dos novos leitos foi feita pelo prefeito Bi Garcia, vice-prefeito Tony Medeiros, secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, diretora do hospital Jofre Cohen, Joseane Mascarenhas, e o diretor clínico do hospital, Alberto Figueiredo.

O prefeito Bi Garcia salienta que a instalação de novos leitos e todas as ações executadas seguem planejamento feito pela equipe de saúde do município para o combate ao coronavírus. “As ações que nós fizemos de forma preventiva, lá no início de março, salvou muitas vidas de parintinenses. A gente tem hoje o controle dessa pandemia no município e a cada dia percebemos o achatamento no número de contaminados. Eu não tenho dúvida de que nós vamos vencer essa guerra, fruto de todo esse trabalho”, avalia o prefeito.

Para o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, a ampliação dos leitos tem o intuito de qualificar o atendimento no hospital aos pacientes. “É importante ressaltar também que nós já estamos recebendo pacientes de outros municípios. Isso é uma preocupação também do gestor municipal, uma preocupação nossa, da equipe médica e de todos os profissionais. Nós precisamos organizar a questão do serviço que está vindo. Esses investimentos são reflexos da qualificação”, acrescenta.

Alberto Figueiredo, diretor clínico do hospital Jofre Cohen, enfatiza que o aumento do número de leitos dá uma tranquilidade a toda equipe de profissionais que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. “Nós já vínhamos trabalhando no nosso limite de ocupação. Esse maior número de leitos acaba nos deixando mais tranquilos, porque vamos ter condições de receber os pacientes, de dar o tratamento adequado para a população que precisa ser internada”, pontua.

TOMÓGRAFO

Na inauguração dos novos leitos, o prefeito Bi Garcia também anunciou que o Município fará a aquisição de um tomógrafo para o hospital Jofre Cohen. A aquisição será feita por meio de recursos de emenda do senador Omar Aziz. O equipamento está avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas