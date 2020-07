Prefeitura inaugura novas escolas nas comunidades rurais Irmãos Coragem e São João da Nova Esperança

As obras, abandonadas pela gestão anterior, foram retomadas pela Prefeitura de Parintins no governo do prefeito Bi Garcia.

As comunidades Irmãos Coragem (região da Vila Amazônia) e São João da Nova Esperança (região do Zé Açu) receberam nesta quarta-feira, 1º de julho, novas escolas de uma sala de aula cada. Os educandários foram construídos com recursos da Prefeitura de Parintins e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE).

Alberto Cruz, agricultor e morador da comunidade São João da Nova Esperança, enaltece o compromisso do Município com a educação da zona rural ao entregar novas escolas em diversas comunidades. O agricultor também relata que, antes da nova escola entregue pela Prefeitura de Parintins, os alunos estudavam em uma estrutura improvisada. “A dificuldade da comunidade, desde que foi fundada, era a escola. Era de chão batido, num barracão que foi feito com o esforço da própria comunidade”, elenca.

Para a agricultora Ruth Helena Bentes, o trabalho executado pela Prefeitura de Parintins está proporcionando estrutura de qualidade aos estudantes da zona rural com novos educandários e transformando sonhos em realidade. “Há muito tempo a gente aguardava uma escola boa. A gente se sente muito feliz por receber essa escola que a comunidade sempre sonhava. É uma escola muito bonita”, finaliza.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro