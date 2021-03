Prefeitura inicia construção de cinco escolas na várzea

A Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu início à construção de escolas em cinco comunidades em área de várzea. O secretário de Obras interino, Lázaro Ferreira, acompanhado do secretário de Educação, Azamor Pessoa, estiveram nas comunidades para dar início aos trabalhos. A construção das escolas foi um compromisso assumido pelo prefeito Bi Garcia com os comunitários.

As comunidades contempladas com novas escolas são Araçatuba (duas salas de aula), Nossa Senhora de Nazaré do Borralho (três salas), São José da Costa do Arco (uma sala), Costa da Águia (três salas) e São José do Paraná do Espírito Santo do Meio (quatro salas de aula). As escolas são construídas em madeira.

Segundo Lázaro Ferreira, a previsão inicial para a conclusão das obras é de 60 dias, podendo esse prazo ser reduzido para 45 dias.

Primeira comunidade visitada, Araçatuba que possui 13 alunos, vai receber uma nova escola em substituição à atual desativada, construída há quase 30 anos. Ela terá duas salas com 30m², com mais quatro dependências. Segundo o presidente da comunidade, Dalatan Trindade Cidade, 32, a nova escola é uma reivindicação de vários anos da comunidade.

Durante a visita, Lázaro Ferreira destacou a importância da participação dos comunitários na fiscalização da obra, comunicando possíveis anomalias à Semosp. “A comunidade é fiscal da obra. Ela é muito importante”, afirmou enquanto acertava com o presidente e comunitários o início das obras.

Já o secretário municipal de Educação, Azamor Pessoa, além de acompanhar o lançamento das obras, conversou com os comunitários sobre as aulas remotas com o programa “Aprendendo em casa nas ondas do rádio”, recebendo informações sobre a atuação dos professores no acompanhamento e suporte aos estudantes.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas