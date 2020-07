Prefeitura inicia construção de ginásio na escola Irmã Cristine

Localizada no bairro de Itaúna 2, a escola municipal Irmã Cristine ganhará, em breve, um novo ginásio poliesportivo. A estrutura terá arquibancadas, palco, camarins e espaço para instalação de lanchonete. O espaço multifuncional será destinado a eventos esportivos e culturais da comunidade.

A construção do ginásio iniciou nesta quarta-feira, 08 de julho, com a assinatura da ordem de serviço feita pelo prefeito Bi Garcia. A obra é fruto de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Sabá Reis.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a construção do ginásio da escola Irmã Cristine deveria ter iniciado em março. Em razão da pandemia, os trabalhos foram adiados. “Agora estamos retomando as obras e aqui iniciando a construção de um ginásio esportivo belíssimo, a exemplo do que anunciamos no Caburi”, frisa.

A gestora da escola Irmã Cristine, Rosana Queiróz, destaca a realização de um sonho na construção de um novo ginásio, que vai melhorar significativamente a prática de educação física dos alunos do educandário. “A parte de educação de educação física era muito comprometida devido ao calor. Mas, com a construção desse ginásio, eu tenho certeza que nós só iremos ganhar”, comemora a gestora.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas