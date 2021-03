Prefeitura inicia construção do maior ginásio de Parintins

A assinatura da ordem de serviço foi acompanhada pelo vice-prefeito Tony Medeiros (PSD), presidente da Câmara Municipal, Mateus Assayag (PL), vereadores e o secretário de Obras interino, Lázaro Ferreira.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), assinou, na manhã desta sexta-feira (12), a ordem de serviço para o início da construção do maior ginásio poliesportivo de Parintins, com capacidade para receber até 7 mil pessoas nas arquibancadas. O ginásio está avaliado em mais de R$ 2,2 milhões, fruto de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga (MDB) e contrapartida da Prefeitura.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o ginásio poliesportivo faz parte do projeto de construção da Vila Olímpica de Parintins, no bairro São Vicente de Paulo. Na área destinada à Vila, a Prefeitura já construiu um lance de arquibancadas para o campo de futebol, iniciou o processo de instalação de iluminação em LED do campo e está fazendo limpeza e terraplanagem para receber o novo ginásio.

“É o maior ginásio poliesportivo de Parintins, com quatro lances de arquibancadas. Ele será instalado na esquina da rua Barreirinha com a rua Fausto Bulcão, em frente ao CETI. Esse ginásio vai ficar nessa posição para otimizar o máximo de espaço que nós temos aqui para realmente implantar a vila olímpica de Parintins”, pontua Bi Garcia.

Além da quadra poliesportiva e arquibancadas, o ginásio será equipado com alojamento, refeitório, lanchonetes, banheiros, vestuários e salas administrativas. O espaço também receberá a Secretaria Municipal de Esporte.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro