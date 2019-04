Prefeitura inicia inscrição para I Copa Parintins de Futebol Junior

A Prefeitura de Parintins inicia na segunda-feira, 07 de abril, as inscrições para a I Copa de Futebol Junior. A competição é voltada para jovens de 17 a 19 anos de idade com o objetivo de oportunizar a competitividade esportiva no município, no sentido de contribuir para o desenvolvimento psico-físico-social dos jovens através da prática do futebol de forma orientada e com acompanhamento físico, além de descobrir talentos para as equipes que compõem a primeira divisão do futebol local.

A inscrição pode ser feita até o dia 19 de abril na Secretaria Municipal de Juventude (Semjuv), localizada na avenida Nações Unidas ao lado da Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier, centro da cidade. “Só temos a agradecer ao prefeito Bi Garcia por abraçar esse projeto junto conosco, oportunizando aos nossos jovens um momento de lazer e competitividade para descobrirmos novos talentos para o nosso futebol, para que Parintins continue como vitrine para um novo celeiro de grandes jogadores”, enaltece a coordenadora da Semjuv, professora Valdete Prestes.

A competição junior inicia no dia 27 de abril (sábado) no estádio Tupy Cantanhede e é voltada para comunidades rurais, escolas do município e do estado, associações de bairros, clubes da primeira divisão, escolinhas particulares e incentivadores que trababalham a faixa-etária de idade, com jovens nascidos de 2000 (17 anos) a 2002 (19 anos).