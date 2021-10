Prefeitura inicia inscrições para corrida ciclística e pedestre Cidade de Parintins

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv) iniciou na segunda-feira, 04 de outubro, no ginásio Elias Assayag, as incrições para a 1ª Corrida Ciclística e Pedestre Cidade de Parintins. Para atletas de fora da cidade, as inscrições podem ser feitas pelo número de telefone (92) 99390-8797. As inscrições são gratuitas.

Disputada nos naipes masculino e feminino, com premiação em dinheiro, além de troféus e medalhas aos vencedores, a competição será realizada no dia 15 de outubro, com início às 7h. A saída e chegada será no portal da cidade, próximo ao aeroporto Júlio Belém. A competição faz parte da programação do aniversário de 169 anos do município.

Corridas Ciclística (56km)

Pedestre (10km)

Premiação:

1° Lugar: 1.500,00

2° Lugar: 1.000,00

3° Lugar: 500,00

A Secretaria de Esporte também divulga as demais programações esportivas e de lazer para a semana festiva.

– Dia 11/10 (segunda-feira)

Aulão Dançando com Parintins

Local: Praça Cristo Redentor

Hora: 16h30

– Dia 13/10 (quarta-feira)

Caminhada

Local: Saída da Catedral e retorno no Letreiro de Parintins

Hora: 16h30

– Dia 14/10 (quinta-feira)

Passeio ciclístico (20km)

Local: saída do obelisco de Fundação da Cidade (em frente à Igreja do Sagrado Coração de Jesus).

Hora: 16h30

Secom Parintins

Foto: Kedson Silva